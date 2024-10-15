Сезон летней туристической навигации завершился в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле закрыли летний сезон речной туристической навигации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

14 октября от причала Сарапула отплыл последний в 2024 году туристический теплоход. Четырёхпалубный лайнер премиум-класса «Лев Толстой» остановился в городе на 14 часов. За это время туристы из Нижнего Новгорода посмотрели местные достопримечательности, посетили экскурсии и купили памятные сувениры.

Всего за минувший сезон город на Каме принял 175 теплоходов. С суден сошли около 33 тыс. туристов, для которых было проведено 143 музейные экскурсии и интерактивных мероприятий.

Отметим, что план по количеству принятых теплоходов и речных туристов выполнен. Весной руководитель министерства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш заявляла, что в городе ждут не менее 160 теплоходов и более 30 тыс. путешественников.

«Особенно насыщенным выдался август — за последний месяц лета Сарапул посетили туристы с 40 теплоходов. Это свидетельствует о том, что интерес к городу на Каме растёт с каждым годом», — отметил глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в августе через Сарапул прошёл самый длинный теплоходный круиз в России. У берега остановился теплоход «Николай Некрасов».