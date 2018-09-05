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Пропавшего шоумена из Ижевска заподозрили в обмане туристов

16:10, 05 сентября, 2018
16:10, 05 сентября, 2018
2596
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#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обман\n#туристы
Фото: vk.com/mrbubbleizhevsk
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Оценку происшествия полиция даст через 10 дней.

Ижевск. Удмуртия. Шоумен Егор Булдаков пропал в Ижевске в конце августа 2018 года. Как сообщает ГТРК «Удмуртия», в начале сентября шоумена заподозрили в обмане туристов.

Об исчезновении автора «Шоу мыльных пузырей» Егора Булдакова на своей странице «ВКонтакте» написала его жена. Позже выяснилось, что шоумен перед пропажей продавал туристические путёвки, но никаких поездок в тёплые страны покупатели не дождались.

«Я, как и многие из друзей и знакомых Егора, заказала у него тур, не задумываясь, без всяких документов и подтверждений перевела ему деньги и даже на секунду не допуская мысли, что всё может пойти не так. Многие ездили отдыхать по его путёвкам не первый раз! Доверяли! До вчерашнего вечера я верила. А потом оказалось, что нас таких много, доверявших и не подумавших. Сегодня я звонила в аэропорт и в гостиницу - конечно про меня там никто не слышал», - написала в соцсети жительница Ижевска.

В результате, оплаченного курортного отдыха лишились как минимум десяток семей. Оценку происшествия в полиции дадут через десять дней после проверки всех обстоятельств.

Шоумен пропал с деньгами турфирмы

Uploaded by udmtv24 on 2018-09-05.

16:10, 05 сентября, 2018
2596
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#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#обман\n#туристы

 

 

 


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