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Ижевского шоумена Егора Булдакова заподозрили в мошенничестве

16:51, 14 ноября, 2018
16:51, 14 ноября, 2018
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#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#МВД Удмуртии
Фото: vk.com/mrbubbleizhevsk
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Сумма ущерба составила почти 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, сумму ущерба оценили почти в 1 млн рублей.

Установлено, что с июня по август 2018 года 33-летний подозреваемый, являвшийся туристическим агентом, получал от граждан деньги и заключал договоры на приобретение турпутёвок. Однако отели не были забронированы, а туры не были оплачены злоумышленником. Полученные от граждан денежные средства мужчина расходовал на личные нужды.

Потерпевшие обратились в полицию после того, как выяснили, что не смогут отправиться на отдых ввиду отсутствия билетов к месту проведения отдыха и отсутствия брони в гостиницах. В настоящий момент потерпевшими по уголовному делу признаны 7 человек – жители как Удмуртии, так и других регионов страны. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отметим, что за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, шоумен Егор Булдаков пропал в Ижевске в конце августа 2018 года. Об исчезновении автора «Шоу мыльных пузырей» сообщила в соцсетях его жена. Позже выяснилось, что шоумен перед пропажей продавал туристические путёвки, но никаких поездок в тёплые страны покупатели не дождались. В сентябре он нашёлся.

На своей странице «ВКонтакте» Егор Булдаков извинился перед общественностью

«Мне жутко неудобно перед вами всеми. Хочу попросить у вас прощения за все, что творилось в это время. Большое спасибо всем, кто помогал моей жене. Никто, кроме меня никогда не знал, что было. Я начинаю жизнь с чистого листа. Извиняюсь перед теми, кто стал заложником моих личных проблем. Совсем скоро я все исправлю».

Также шоумен обратился к представителям СМИ со своей страницы. Егор Булдаков написал, что журналисты «никогда не узнают, что произошло на самом деле… Меня не нашли, как говорят сотрудники полиции, я сам нашёлся».


16:51, 14 ноября, 2018
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#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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