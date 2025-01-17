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Туристы из России пострадали при столкновении грузовика с автобусом на Шри-Ланке

12:39, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Туристы из России пострадали при столкновении грузовика с автобусом на Шри-Ланке
12:39, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
51
0
#ДТП\n#Россия\n#туристы
Источник фото: unsplash.com (Marcelo Leal)
51
0

Их госпитализировали с различными травмами.

Шри-Ланка. Россияне пострадали при столкновении грузовика с туристическим автобусом на Шри-Ланке. Об этом сообщила «Газета.RU».

Авария произошла на скоростном шоссе в направлении города Тангалле. В автобусе находились 30 граждан России. Их госпитализировали с различными травмами.

На опубликованном видео жителя Новосибирской области с места аварии видно, что у транспортного средства повреждена передняя часть и полностью выбито лобовое стекло. Кресла оторваны, а вокруг автобуса разбросаны вещи туристов и запчасти от транспорта.

На место происшествия прибыли спасательные службы и местные жители. Известно, что водитель автобуса погиб. 

12:39, 17 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
51
0
#ДТП\n#Россия\n#туристы