Туристы из России пострадали при столкновении грузовика с автобусом на Шри-Ланке

Шри-Ланка. Россияне пострадали при столкновении грузовика с туристическим автобусом на Шри-Ланке. Об этом сообщила «Газета.RU».

Авария произошла на скоростном шоссе в направлении города Тангалле. В автобусе находились 30 граждан России. Их госпитализировали с различными травмами.

На опубликованном видео жителя Новосибирской области с места аварии видно, что у транспортного средства повреждена передняя часть и полностью выбито лобовое стекло. Кресла оторваны, а вокруг автобуса разбросаны вещи туристов и запчасти от транспорта.

На место происшествия прибыли спасательные службы и местные жители. Известно, что водитель автобуса погиб.