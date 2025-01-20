В усадьбе Тол Бабая в Удмуртии поставили рекорд по количеству посетителей зимой

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе зимой 2024-2025 годов в усадьбе Тол Бабая, по сравнению с прошлыми годами, в два раза выросло количество посетителей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Шарканского района Василий Муклин.

14 декабря 2024 года удмуртский волшебник зажёг огни на ёлке в своей усадьбе. С тех пор в его резиденции побывали уже более 22 тыс. туристов.

«Наш Тол Бабай продолжает покорять сердца и входит в топ-8 самых популярных сказочных персонажей! Спасибо всем, кто верит в чудеса и приезжает к нам, чтобы окунуться в атмосферу сказки и волшебства. Мы всегда рады видеть вас на Шарканской земле! Ведь не зря говорят, что Шаркан — это то место, куда хочется вернуться!», — пишет Василий Муклин.

Напомним, что в 2024 году в Удмуртии турпоток впервые составил почти 1,7 млн человек. Несмотря на это, в 2025 году в регионе не станут вводить туристический налог.