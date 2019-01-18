В Сарапуле мужчину заподозрили в сексуальном насилии и нападении на женщин

Случаи произошли на нескольких улицах города в январе этого года.

Ижевск. Удмуртия. В Сарапуле мужчину заподозрили в сексуальном насилии и нападении на трех женщин. Случаи произошли на нескольких улицах города в январе этого года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что утром 3 января подозреваемый на улице Гоголя напал на 52-летнюю женщину и совершил сексуальное насилие. При этом злоумышленник угрожал убить пострадавшую, если она будет кричать.

«В это время неподалеку от места нападения проходила девушка, которая стала звать на помощь. Мужчина в этот момент скрылся с места преступления», - сообщили в СКР.

После этого мужчина на улице Дзержинского вновь внезапно напал на 50-летнюю женщину. Он уронил потерпевшую, но увидел приближающийся автомобиль, отпустил пострадавшую и скрылся.

После этого он дошел до улицы Карла Маркса и напал уже на 41-летнюю женщину, в отношении которой совершил аналогичные действия, после чего скрылся с места преступления. Подозреваемым оказался 32-летний сварщик, который ранее был судим за совершение подобных преступлений. Его поместили под стражу. Уголовные дела возбудили по двум статьям: насильственные действия сексуального характера и покушение на насильственные действия сексуального характера.