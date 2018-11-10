Суд отправил жителя Удмуртии в психиатрический стационар за изнасилование знакомой

У мужчины нашли расстройство личности.

Грахово. Удмуртия. Житель Удмуртии попал в психиатрический стационар, изнасиловав соседку. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 64-летний мужчина из Граховского района пришел домой к 50-летней односельчанке. Он предложил пойти к нему в гости, а получив отказ разозлился.

Угрожая убийством, пенсионер избил женщину, повалил на кровать и изнасиловал. В тот же день злоумышленник вернулся и несколько раз ударил жертву чайником по голове. Затем он облил ее дом бензином и попытался поджечь. Однако крики женщины привлекли соседа, который вытащил насильника на улицу. В это время хозяйка дома вызвала полицию.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза нашла у мужчины признаки хронического психического расстройства в форме органического расстройства личности и поведения. Суд отправил его в психиатрический стационар.