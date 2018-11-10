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Суд отправил жителя Удмуртии в психиатрический стационар за изнасилование знакомой

16:07, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
16:07, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
244
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#Следственный комитет\n#Грахово\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие
Фото: @arzik2
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У мужчины нашли расстройство личности.

Грахово. Удмуртия. Житель Удмуртии попал в психиатрический стационар, изнасиловав соседку. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, 64-летний мужчина из Граховского района пришел домой к 50-летней односельчанке. Он предложил пойти к нему в гости, а получив отказ разозлился.

Угрожая убийством, пенсионер избил женщину, повалил на кровать и изнасиловал. В тот же день злоумышленник вернулся и несколько раз ударил жертву чайником по голове. Затем он облил ее дом бензином и попытался поджечь. Однако крики женщины привлекли соседа, который вытащил насильника на улицу. В это время хозяйка дома вызвала полицию.

Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза нашла у мужчины признаки хронического психического расстройства в форме органического расстройства личности и поведения. Суд отправил его в психиатрический стационар.

16:07, 10 ноября, 2018
Дарья Саушина
244
0
#Следственный комитет\n#Грахово\n#Удмуртия\n#изнасилование\n#происшествие

 

 

 


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