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Суд вынес приговор оставившей новорожденного ребенка в унитазе жительнице Ижевска

14:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
14:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
627
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ребенок\n#младенец\n#убийство
Фото: pixabay.com
627
0

Девушке назначили 1 год и 4 месяца исправительных работ.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска вынес приговор 19-летней девушке, оставившей умирать своего новорожденного ребенка в унитазе. Об этом сообщает пресс-служба суда.

5 мая 2018 года обвиняемая в антисанитарных условиях, сидя на унитазе, родила жизнеспособного, без каких-либо заболеваний ребенка. Мать не оказала помощь младенцу и оставила его в унитазе. В связи с этим ребенок умер.

Девушку обвинили по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Суд назначил ей 1 год и 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

14:00, 26 августа, 2018
Анна Торхова
627
0
#дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ребенок\n#младенец\n#убийство

 

 

 


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