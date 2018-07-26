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Мобильные мошенники украли с карты жительницы Ижевска почти 73 тыс рублей

12:10, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:10, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
892
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#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#происшествие\n#карта
Фото: pixabay.com
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В настоящее время полиция проводит доследственную проверку.

Ижевск. Удмуртия. Почти 73 тыс. рублей похитили с банковской карты жительницы Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России городу.

Со слов 43-летней потерпевшей, ей на телефон пришло сообщение о том, что с ее банковской карты был осуществлен платеж на сумму почти 11 тыс. рублей за покупку на одном из Интернет-сайтов.

Женщина позвонила по указанному в сообщении номеру телефона. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что для того, чтобы подобного не повторялось, нужно назвать номер банковской карты и код, указанный на ее обороте.

«Потерпевшая, поверив собеседнику, назвала эти данные. После этого с ее карты было похищено почти 73 тыс. рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию», - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12:10, 26 июля, 2018
Диана Ворончихина
892
0
#Ижевск\n#банки\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#происшествие\n#карта

 

 

 


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