В ижевском «Суперпарке» выявили нарушения требований пожарной безопасности

Кроме того, у нескольких работников нет справки об отсутствие судимости.

Ижевск. Удмуртия. В семейном парке активного отдыха «Суперпарк» в Ижевске выявили нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе проверки выяснилось, что помещение, расположенное в ТРК «Италмас», не соответствует правилам пожарной безопасности: эвакуационные пути из игровой зоны перекрыты забором, пути из банкетных домиков загораживает аттракцион. Также пожарный рукав не был присоединен к пожарному крану.

Кроме того, у работников нет справок об отсутствии судимости, а в трудоустройстве несовершеннолетних выявлены нарушения.

По итогам проверки восемь лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. На директора ООО «Воздушный шар» возбуждено семь производств по административному делу. По некоторым директор уже привлечена к ответственности, остальные находятся на рассмотрении.