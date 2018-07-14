play
pause
  • $ 62.29 ↑
  • € 72.47 ↓

В ижевском «Суперпарке» выявили нарушения требований пожарной безопасности

12:00, 14 июля, 2018
Аграфена Костромская
12:00, 14 июля, 2018
Аграфена Костромская
459
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#нарушения\n#пожарная безопасность
Фото: 2gis.ru
459
0

Кроме того, у нескольких работников нет справки об отсутствие судимости.

Ижевск. Удмуртия. В семейном парке активного отдыха «Суперпарк» в Ижевске выявили нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе проверки выяснилось, что помещение, расположенное в ТРК «Италмас», не соответствует правилам пожарной безопасности: эвакуационные пути из игровой зоны перекрыты забором, пути из банкетных домиков загораживает аттракцион. Также пожарный рукав не был присоединен к пожарному крану.

Кроме того, у работников нет справок об отсутствии судимости, а в трудоустройстве несовершеннолетних выявлены нарушения.

По итогам проверки восемь лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. На директора ООО «Воздушный шар» возбуждено семь производств по административному делу. По некоторым директор уже привлечена к ответственности, остальные находятся на рассмотрении.

12:00, 14 июля, 2018
Аграфена Костромская
459
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#нарушения\n#пожарная безопасность

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Власти Удмуртии заморозили выделение земельных участков многодетным семьям

10:00, 08 июля, 2018
15123

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

7240
11:07, 13 июля, 2018

Удмуртию засыпал крупный град

6763
14:00, 10 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

5722
14:13, 12 июля, 2018

В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов

5659
10:50, 09 июля, 2018

В Кемерово задержали руководителя первой прибывшей к «Зимней вишне» пожарной группы

19:10, 07 июля, 2018
2536

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

2134
18:20, 10 июля, 2018

Российские футболисты пообещали «выложиться полностью» в матче против Хорватии на ЧМ-2018

1939
10:55, 07 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

1777
13:37, 11 июля, 2018

«Человек-муравей и оса» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные

1682
09:12, 09 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2525

Заблокированные в пещере Таиланда дети-футболисты написали письмо для родителей

2497
12:45, 07 июля, 2018

Александр Овечкин показал Кубок Стэнли в Москве

2013
18:00, 07 июля, 2018

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

1857
15:45, 10 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1848
19:39, 09 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

13 июля, 2018

Удмуртия в минуту: продажа «Соловьевских дач» и «Гербер» в Санкт-Петербурге

12 июля, 2018

Удмуртия в минуту: оплата проезда в ижевских автобусах и спасение мальчика в Сарапуле

11 июля, 2018