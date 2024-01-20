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На пожаре в Ижевске погибла женщина с правнуком

14:16, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
На пожаре в Ижевске погибла женщина с правнуком
14:16, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
375
0
#пожарная безопасность\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара
Фото: ГУ МЧС по УР
375
0

В связи с гибелью двухлетнего ребенка прокуратура проводит проверку.

Ижевск. Удмуртия. Двухлетний ребенок и его прабабушка погибли на пожаре в частном доме Ленинского района Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. 

В ночь на 20 января загорелся одноэтажный деревянный дом. Уцелел только хозяин дома, мужчина проснулся, разбил окно и выпрыгнул наружу. Спасти ребенка и пожилую женщину он уже не смог, так как жилье полыхало по всему периметру. 

Тушили огонь 28 сотрудников, на место пожара прибыло 10 единиц техники МЧС России. На месте работают дознаватели. 

Прокуратура Ленинского района Ижевска организовала проверку причин и условий, способствовавших гибели ребёнка в результате пожара.

Спасатели напоминают, что установка пожарного извещателя может в таких случаях спасти жизни людей. 

 

14:16, 20 января, 2024
Константин Ижболдин
журналист
375
0
#пожарная безопасность\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара