В Удмуртии более 4,5 тыс жителей состоят на учете в наркодиспансерах

За год этот показатель уменьшился на 86 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 4718 человек состоят на учете в наркологических диспансерах. За год этот показатель уменьшился на 86 человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры со ссылкой на данные медучреждения.

«В том числе 2380 лиц - с диагнозом «наркомания» и 2338 лиц – с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями», - говорится в сообщении надзорного органа.

В прокуратуре также отмечается, что за 5 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 960 преступлений в данной сфере, в том числе 668 фактов сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 48 кг. Запрещенных веществ.