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Дело о торговле девушками направила в суд прокуратура Удмуртии

09:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
09:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1297
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#проститутки\n#Удмуртия\n#Бахрейн
1297
0

Молодых россиянок направляли в Бахрейн с целью занятия проституцией.

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртской Республики направил в суд дело о торговле молодыми девушками с целью занятия проституцией в Королевстве Бахрейн. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинительное заключение утвердили в отношении группы лиц.

Они обвиняются в совершении преступлений по статьям 127 УК РФ «Торговля людьми», 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта».

Отмечается, что в ноябре 2016 года правоохранители пресекли деятельность организованной группы, состоящей из жителей Воткинска, а также других неустановленных граждан Российской Федерации и лиц, проживающих на территории Королевства Бахрейн.

Установлено, что с 2014 по 2016 годы семь раз вербовались молодые девушки из Воткинска и Чайковского, которые под различными предлогами, в том числе работы в сфере общественного питания, розничных продаж, под воздействием обещаний о высоком заработке, были вывезены в Бахрейн. Там у девушек забирали паспорта, после чего принуждали к занятию проституцией, в том числе с применением насилия.

К уголовной ответственности по делу привлеклия 6 лиц, в отношении неустановленных граждан Российской Федерации и лиц, проживающих на территории Королевства Бахрейн, материалы выделены для дополнительного расследования.

Сообщается, что обвиняемым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с ограничением свободы до 2 лет. Уголовное дело направлено в Воткинский районный суд для рассмотрения по существу. Двое из обвиняемых находятся под стражей, к двоим применена подписка о невыезде и двое под домашним арестом. Все потерпевшие депортированы на родину.

09:30, 30 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
1297
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#проститутки\n#Удмуртия\n#Бахрейн

 

 

 


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