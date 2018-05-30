Дело о торговле девушками направила в суд прокуратура Удмуртии

Молодых россиянок направляли в Бахрейн с целью занятия проституцией.

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртской Республики направил в суд дело о торговле молодыми девушками с целью занятия проституцией в Королевстве Бахрейн. Как сообщает пресс-служба ведомства, обвинительное заключение утвердили в отношении группы лиц.

Они обвиняются в совершении преступлений по статьям 127 УК РФ «Торговля людьми», 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией», 241 УК РФ «Организация занятия проституцией» и 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта».

Отмечается, что в ноябре 2016 года правоохранители пресекли деятельность организованной группы, состоящей из жителей Воткинска, а также других неустановленных граждан Российской Федерации и лиц, проживающих на территории Королевства Бахрейн.

Установлено, что с 2014 по 2016 годы семь раз вербовались молодые девушки из Воткинска и Чайковского, которые под различными предлогами, в том числе работы в сфере общественного питания, розничных продаж, под воздействием обещаний о высоком заработке, были вывезены в Бахрейн. Там у девушек забирали паспорта, после чего принуждали к занятию проституцией, в том числе с применением насилия.

К уголовной ответственности по делу привлеклия 6 лиц, в отношении неустановленных граждан Российской Федерации и лиц, проживающих на территории Королевства Бахрейн, материалы выделены для дополнительного расследования.

Сообщается, что обвиняемым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с ограничением свободы до 2 лет. Уголовное дело направлено в Воткинский районный суд для рассмотрения по существу. Двое из обвиняемых находятся под стражей, к двоим применена подписка о невыезде и двое под домашним арестом. Все потерпевшие депортированы на родину.