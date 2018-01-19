В Ижевске специалисты не выявили разрушений в квартирах дома, где произошел хлопок газа

Управляющая компания будет следить за состоянием многоэтажки.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты обследовали первый подъезд многоквартирного дома №118 по улице Пушкинская, где 17 января в одной из квартир произошел хлопок бытового газа. Как сообщает пресс-служба администрации города, проверку жилых помещений провели сотрудники сдминистрации Первомайского района совместно с представителями управления ЖКХ, «Службой технологического обеспечения ЖКХ», ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск», ООО «Управдом+».

Разрушений в квартирах не выявлено. ООО «Управдом+», которое осуществляет управление за данным домом, дано указание держать ситуацию на контроле. В случае появления дефектов информацию направлять в администрацию Первомайского района либо администрацию Ижевска.

Напомним, что при хлопке газа на улице Пушкинская, 118 погибла женщина. У нее осталось четверо детей.