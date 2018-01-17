Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

В результате пострадал один человек.

Ижевск. Удмуртия. В жилом доме №118 по улице Пушкинской в Ижевске, по предварительной версии, произошел хлопок бытового газа. Как сообщили информагентству «Сусанин» в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртской Республике, в результате пострадал один человек.

Инцидент произошел в квартире на 6 этаже. После хлопка вспыхнул огонь, который вскоре потух. На место происшествия выехали 10 единиц техники и 29 человек личного состава МЧС.

Сейчас на месте работают дознаватели и следователи.