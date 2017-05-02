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      В Ижевске открыли дополнительную «горячую линию» для родственников отравившихся в лагере детей

      14:50, 02 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      14:50, 02 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      199
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      199
      0

      По сообщению пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, звонков много и первый номер не справляется.

      Ижевск. Удмуртия. Дополнительный номер «горячей линии» открыли родственников детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском во время всероссийского чемпионата «Что? Где? Когда?» для школьников. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, первый номер не справляется.

      Таким образом, сейчас узнать о самочувствии ребят можно по следующим номерам: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

      Напомним, что инцидент произошел в ночь на 2 мая. Более 50 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

      Организаторы чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске прокомментировали массовое отравление детей, произошедшее во время интеллектуального состязания. Как написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин, в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый. 

      14:50, 02 мая, 2017
      Диана Ворончихина
      199
      0
      #дети\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие
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