В Ижевске открыли дополнительную «горячую линию» для родственников отравившихся в лагере детей

По сообщению пресс-службы главы и правительства Удмуртской Республики, звонков много и первый номер не справляется.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительный номер «горячей линии» открыли родственников детей, которые отравились в лагере «Дружба» под Ижевском во время всероссийского чемпионата «Что? Где? Когда?» для школьников. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, первый номер не справляется.

Таким образом, сейчас узнать о самочувствии ребят можно по следующим номерам: (3412) 217-790 и (3412) 219-897.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 2 мая. Более 50 детей госпитализировали в инфекционную больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

Организаторы чемпионата «Что? Где? Когда?» в Ижевске прокомментировали массовое отравление детей, произошедшее во время интеллектуального состязания. Как написал на своей странице в соцсети «Фейсбук» вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин, в больницы города Ижевска доставлено 53 школьника и один взрослый.