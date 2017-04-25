У родственников бывшего главы Удмуртии вновь прошли обыски

Мероприятия правоохранители провели в выходные.

Ижевск. Удмуртия. У родственников бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева вновь прошли обыски. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Были повторные обыски у некоторых родственников», - цитирует издание слова собеседника.

Мероприятия правоохранители провели в выходные.

Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву.

Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца.

Позднее защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Отметим, что 14 апреля министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев написал заявление об отставке. Его пост занял Алексей Горбачев.

