  • $ 56.08 ↓
  • € 60.85 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      У родственников бывшего главы Удмуртии вновь прошли обыски

      17:17, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      17:17, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      532
      0
      #коррупция\n#общество\n#семья\n#Александр Соловьев\n#Удмуртия
      532
      0

      Мероприятия правоохранители провели в выходные.

      Ижевск. Удмуртия. У родственников бывшего главы Удмуртской Республики Александра Соловьева вновь прошли обыски. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

      «Были повторные обыски у некоторых родственников», - цитирует издание слова собеседника.

      Мероприятия правоохранители провели в выходные.

      Напомним, что бывшего руководителя Удмуртии задержали 4 апреля по обвинению в получении взятки в размере 140 млн рублей и доставили в Москву.

      Позже Президент России Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Отметим, что коррупционный скандал связан со строительством моста в Камбарском районе Удмуртии. Его возведение началось в 2013 году. Стоимость объекта оценивается почти в 14 млрд рублей.

      В итоге временно исполняющим обязанности главы региона назначили Александра Бречалова. Соответствующий указ опубликовали на сайте Кремля в день задержания Соловьева. По решению Басманного суда Москвы Соловьев помещен под арест на 2 месяца.  

      Позднее защита экс-главы Удмуртии Александра Соловьева просила изменить меру пресечения на домашний арест.

      Отметим, что 14 апреля министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Виктор Вахромеев написал заявление об отставке. Его пост занял Алексей Горбачев.

      17:17, 25 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      532
      0
      #коррупция\n#общество\n#семья\n#Александр Соловьев\n#Удмуртия
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа