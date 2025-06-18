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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Обвиняемый в получении взятки замначальника УФСИН Удмуртии помещён под стражу

11:04, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Обвиняемый в получении взятки замначальника УФСИН Удмуртии помещён под стражу
11:04, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коррупция
Источник фото: Скриншот с видео
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Взятка была получена в виде автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии суд избрал меру пресечения замруководителя республиканского управления ФСИН. Обвиняемый в получении взятки мужчина помещён под стражу, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные местным управлением ФСБ. Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В 2023 году высокопоставленный сотрудник ФСИН получил от руководителя коммерческой структуры иномарку стоимостью свыше 2,7 млн рублей. Взамен он способствовал продвижению интересов бизнесмена, чьи компании сотрудничали с исправительными учреждениями региона.

Ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу удовлетворено судом.

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11:04, 18 июня, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коррупция