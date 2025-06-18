Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии суд избрал меру пресечения замруководителя республиканского управления ФСИН. Обвиняемый в получении взятки мужчина помещён под стражу, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

Основанием для возбуждения дела стали материалы, предоставленные местным управлением ФСБ. Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

В 2023 году высокопоставленный сотрудник ФСИН получил от руководителя коммерческой структуры иномарку стоимостью свыше 2,7 млн рублей. Взамен он способствовал продвижению интересов бизнесмена, чьи компании сотрудничали с исправительными учреждениями региона.

Ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу удовлетворено судом.