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Ижевчанин обвиняется в хищении государственных средств в размере 5,5 млн рублей

09:40, 17 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчанин обвиняется в хищении государственных средств в размере 5,5 млн рублей
09:40, 17 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
296
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество\n#коррупция
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов Удмуртии
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В мошенничестве также, по данным следователей, участвовали должностные лица из «Центра жилищных инициатив».

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска избрал меру пресечения для 36-летнего местного жителя, который подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый с 2021 по 2023 год совместно с сотрудниками бюджетного учреждения «Центр жилищных инициатив» похитил не менее 5,5 млн рублей.

Мужчина предоставлял недостоверные сведения для получения единовременных выплат на улучшение жилищных условий.

Изучив все материалы дела, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2025 года.

09:40, 17 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#мошенничество\n#коррупция