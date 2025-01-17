Ижевчанин обвиняется в хищении государственных средств в размере 5,5 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Индустриальный суд Ижевска избрал меру пресечения для 36-летнего местного жителя, который подозревается в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

По версии следствия, обвиняемый с 2021 по 2023 год совместно с сотрудниками бюджетного учреждения «Центр жилищных инициатив» похитил не менее 5,5 млн рублей.

Мужчина предоставлял недостоверные сведения для получения единовременных выплат на улучшение жилищных условий.

Изучив все материалы дела, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля 2025 года.