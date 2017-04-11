Псевдо-установщики теплиц похитили более миллиона рублей у жителей Удмуртии

На двоих злоумышленники получили 8,5 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. 1,2 млн рублей украли два псевдо-установщика теплиц у 100 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, на двоих злоумышленники получили 8,5 лет тюрьмы.

Установлено, что два ижевчанина с февраля по апрель 2015 года по предварительному сговору в составе организованной группы заключали фиктивные договоры об установке теплиц от имени ООО «Ижтехсервис».

Мужчинам предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). С учетом тяжести обвинения и личности подсудимых, суд назначил одному наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму – 4 года в колонии общего режима. Удовлетворен гражданский иск на сумму 1 202 975 рублей.