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      Псевдо-установщики теплиц похитили более миллиона рублей у жителей Удмуртии

      10:10, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      10:10, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      641
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      641
      0

      На двоих злоумышленники получили 8,5 лет лишения свободы.

      Ижевск. Удмуртия. 1,2 млн рублей украли два псевдо-установщика теплиц у 100 жителей Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, на двоих злоумышленники получили 8,5 лет тюрьмы.

      Установлено, что два ижевчанина с февраля по апрель 2015 года по предварительному сговору в составе организованной группы заключали фиктивные договоры об установке теплиц от имени ООО «Ижтехсервис».

      Мужчинам предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). С учетом тяжести обвинения и личности подсудимых, суд назначил одному наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму – 4 года в колонии общего режима. Удовлетворен гражданский иск на сумму 1 202 975 рублей.

      10:10, 11 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      641
      0
      #Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#уголовное дело\n#суд\n#происшествие
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