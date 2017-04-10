Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ижевск. Подозрительный предмет обнаружили в подземном переходе на Воткинском шоссе Ижевска. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«В переходе обнаружили подозрительный предмет. На место выехали сотрудники МВД и Росгвардии», - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Напомним, сегодня полицейские уже выезжали на место, где обнаружили подозрительный предмет. Ранним утром оперативная группа работала на остановке «Зоопарк» в городке Металлургов.

«По этому случаю угроза не подтвердилась», - уточнили в ведомстве.

Отметим, что на время оцепления перехода людей направляли по проезжей части. В это время на месте работал регулировщик. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в отделе пропаганды 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии.