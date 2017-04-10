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      Подозрительный предмет обнаружили в подземном переходе на Воткинском шоссе Ижевска

      10:50, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      10:50, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      482
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      482
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

      Ижевск. Подозрительный предмет обнаружили в подземном переходе на Воткинском шоссе Ижевска. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

      «В переходе обнаружили подозрительный предмет. На место выехали сотрудники МВД и Росгвардии», - рассказали в пресс-службе регионального МВД.

      Напомним, сегодня полицейские уже выезжали на место, где обнаружили подозрительный предмет. Ранним утром оперативная группа работала на остановке «Зоопарк» в городке Металлургов.

      «По этому случаю угроза не подтвердилась», - уточнили в ведомстве.

      Отметим, что на время оцепления перехода людей направляли по проезжей части. В это время на месте работал регулировщик. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в отделе пропаганды 1 отдела ГИБДД МВД по Удмуртии.

      10:50, 10 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      482
      0
      #МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
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