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      Экс-замначальника колонии в Удмуртии отобрал телефон у заключенного и подарил его своей жене

      08:30, 07 апреля, 2017
      08:30, 07 апреля, 2017
      404
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#УФСИН
      Фото: pixabay.com
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      За превышение должностных полномочий мужчина заплатит штраф 40 тыс. рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Бывший заместитель начальника удмуртской исправительной колонии УФСИН отобрал телефон у заключенного и подарил его своей жене. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, за превышение должностных полномочий мужчина заплатит штраф 40 тыс. рублей.

      Следствие установило, что в феврале 2015 года 35-летний экс-сотрудник колонии по просьбе заключенного отдал распоряжение своему подчиненному пронести на территорию ИК телефон.

      В этом же году управленец узнал, о том, что один из зеков тайно пользуется мобильником. Мужчина его отобрал и подарил своей жене.

      В итоге экс-сотрудника ИК обвинили в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»).

      Позднее правоохранители на основании заявления обвиняемого попросили суд прекратить уголовное дело и назначить мужчине судебный штраф.

      Стоит сказать, что дело расследовали на основании материалов УФСБ России по Удмуртской Республике и отдела собственной безопасности УФСИН России по Удмуртской Республике.

      08:30, 07 апреля, 2017
      404
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      #Ижевск\n#Удмуртия\n#колония\n#УФСИН
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