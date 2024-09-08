Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

В Удмуртском госуниверситете откроется лаборатория по разработке беспилотников

10:50, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртском госуниверситете откроется лаборатория по разработке беспилотников
10:50, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
296
0
#БПЛА\n#беспилотники
Фото: ИА "Сусанин"
296
0

Соглашение о ее создании подписано между ГК «Беспилотные системы» и УдГУ 6 сентября.

Ижевск. Удмуртия. На базе Удмуртского государственного университета будет образована лаборатория по разработке БАС. Об этом сообщили в ГК «Беспилотные системы».  

Здесь будут  проводиться фундаментальные и прикладные исследования в области беспилотных авиационных систем и автоматического управления БПЛА. Сейчас формируется инфраструктура и закупается оборудование. После запуска планируется организовать  полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: от построения математической модели и ее исследования до создания экспериментальных образцов и программного обеспечения. 

В лаборатории также смогут заниматься  студенты колледжей и школьники. Она позиционируется в качестве межвузовской площадки для подготовки проектных команд. Научно-технологические проекты будут освещаться на федеральных площадках, таких как «Кибердром», проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», образовательный центр «Сириус», Фонд содействия инновациям. 

Индустриальный партнер вуза берет на себя полное сопровождение учащихся и преподавательского состава. За каждой проектной командой будет закреплен сотрудник предприятия. Участники смогут также на бесплатной основе пройти обучение рабочим специальностям в учебном центре ГК «Беспилотные системы». 

Кроме того, по информации организаторов, впервые в республике появится закрытый испытательный полигон, оснащенный высокоскоростной системой позиционирования БПЛА для отработки алгоритмов автономного функционирования БАС.  

Соглашение о создании лаборатории  на базе УдГУ было подписано 6 сентября. 

 

10:50, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
296
0
#БПЛА\n#беспилотники