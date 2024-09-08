В Удмуртском госуниверситете откроется лаборатория по разработке беспилотников

Ижевск. Удмуртия. На базе Удмуртского государственного университета будет образована лаборатория по разработке БАС. Об этом сообщили в ГК «Беспилотные системы».

Здесь будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования в области беспилотных авиационных систем и автоматического управления БПЛА. Сейчас формируется инфраструктура и закупается оборудование. После запуска планируется организовать полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: от построения математической модели и ее исследования до создания экспериментальных образцов и программного обеспечения.

В лаборатории также смогут заниматься студенты колледжей и школьники. Она позиционируется в качестве межвузовской площадки для подготовки проектных команд. Научно-технологические проекты будут освещаться на федеральных площадках, таких как «Кибердром», проектно-образовательный интенсив «Архипелаг», образовательный центр «Сириус», Фонд содействия инновациям.

Индустриальный партнер вуза берет на себя полное сопровождение учащихся и преподавательского состава. За каждой проектной командой будет закреплен сотрудник предприятия. Участники смогут также на бесплатной основе пройти обучение рабочим специальностям в учебном центре ГК «Беспилотные системы».

Кроме того, по информации организаторов, впервые в республике появится закрытый испытательный полигон, оснащенный высокоскоростной системой позиционирования БПЛА для отработки алгоритмов автономного функционирования БАС.

Соглашение о создании лаборатории на базе УдГУ было подписано 6 сентября.