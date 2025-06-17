Ижевск. Удмуртия. Головная боль — далеко не единственный симптом, который может указывать на новообразование в мозге. Как сообщила «Известиям» онколог Суна Исакова, опухоли нередко проявляются нарушениями зрения, внезапными обмороками или речевыми расстройствами. Многие пациенты долгое время не связывают эти признаки с серьезным заболеванием.

«Черепная коробка имеет ограниченное пространство, поэтому любая опухоль — доброкачественная или злокачественная — рано или поздно вызывает клинические проявления. Их характер и время появления зависят от размера, типа новообразования и его расположения», — пояснила специалист.

Ежегодно на 100 тысяч населения диагностируется около 25 случаев опухолей мозга, причем треть из них — злокачественные. Заболевание может возникнуть в любом возрасте, но наиболее уязвимы дети и люди старше 50 лет. Особое внимание стоит уделить своему здоровью тем, кто перенес лучевую терапию или имеет наследственную предрасположенность к онкологическим заболеваниям.

При появлении любых необычных симптомов важно незамедлительно проконсультироваться с врачом — ранняя диагностика существенно улучшает прогноз лечения. В экстренных случаях (судороги, внезапная потеря зрения или сознания) необходимо вызывать скорую помощь. Для менее острых ситуаций доступны очные и онлайн-консультации неврологов.

«Не стоит самостоятельно назначать себе обследования, например МРТ, без рекомендации врача. Неправильная интерпретация результатов может вызвать необоснованную тревогу. Специалист определит необходимый объем диагностики исходя из клинической картины», — подчеркнула онколог.