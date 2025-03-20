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Выездные Школы сахарного диабета появятся в Удмуртии в 2025 году

17:34, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Выездные Школы сахарного диабета появятся в Удмуртии в 2025 году
17:34, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#сахарный диабет\n#врачи
Источник фото: ИА «Сусанин»
42
0

Уроки будут проводиться в отдалённых районах республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появятся выездные Школы сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии. 

В 2025 году врачи-эндокринологи станут выезжать в отдаленные районы, где пока нет возможности открыть Школы сахарного диабета. Таким образом получится научить как можно больше людей поддерживать уровень сахара в крови, правильно принимать препараты и сбалансированно питаться.

Комфортно жить с диабетом жителей Удмуртии учат в Школах сахарного диабета. В регионе уже открыты 18 таких учреждений во всех городах республики, а также в Игринском, Завьяловском, Увинском и Балезинском районах. В 16 школах учат взрослых людей, а в двух учреждениях занимаются с детьми. 

В 2025 году для данных учреждений купят 340 единиц нового оборудования. 

Всего в Удмуртии на диспансерном учете с диагнозом «сахарный диабет» состоят более 58,5 тыс. пациентов, свыше 400 из них — это дети.

Подробнее об этом заболевании, его осложнениях и лечении можно узнать в нашем материале.   

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17:34, 20 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Удмуртия\n#сахарный диабет\n#врачи