Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появятся выездные Школы сахарного диабета. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В 2025 году врачи-эндокринологи станут выезжать в отдаленные районы, где пока нет возможности открыть Школы сахарного диабета. Таким образом получится научить как можно больше людей поддерживать уровень сахара в крови, правильно принимать препараты и сбалансированно питаться.

Комфортно жить с диабетом жителей Удмуртии учат в Школах сахарного диабета. В регионе уже открыты 18 таких учреждений во всех городах республики, а также в Игринском, Завьяловском, Увинском и Балезинском районах. В 16 школах учат взрослых людей, а в двух учреждениях занимаются с детьми.

В 2025 году для данных учреждений купят 340 единиц нового оборудования.

Всего в Удмуртии на диспансерном учете с диагнозом «сахарный диабет» состоят более 58,5 тыс. пациентов, свыше 400 из них — это дети.

Подробнее об этом заболевании, его осложнениях и лечении можно узнать в нашем материале.