Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года в России выросла заболеваемость ветрянкой. По данным «Известий», на Ямале, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, уровень заболеваемости увеличился на 67%, а в Башкирии — более чем вдвое. Также резкий скачок заболеваемости зафиксировали в Республике Алтай, в Воронежской и Оренбургской областях. Отмечается, что взрослые стали болеть ветряной оспой на 28% чаще.

О текущей ситуации по заболеваемости ветрянкой в Удмуртии «Сусанину» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. За 9 месяцев 2025 года в республике 8 403 человека заразились ветряной оспой, показатель заболеваемости составил 585,7 на 100 тыс. населения.

Большинство пациентов подхватили болезнь в марте — 1424 человека. С того момента в Удмуртии наблюдают снижение заболеваемости ветрянкой в 5,1 раза. В сентябре в регионе инфекцией заразились 275 человек.

97,2% от общего числа заболевших ветрянкой составляют дети — 8169. Чаще всего вирусом заражаются дети в возрасте от 3 до 6 лет.

Чтобы предотвратить возникновение и распространения ветрянки, управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало в адрес хозяйствующих субъектов 113 предписаний о проведении дополнительных профилактических мероприятий.