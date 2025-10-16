Закрыть
#Удмуртия #Ижевск #Можга
В Удмуртии не наблюдается рост заболеваемости ветрянкой

12:15, 16 октября, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии не наблюдается рост заболеваемости ветрянкой
#Удмуртия\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#болезнь
Источник фото: unsplash.com (Winel Sutanto)
Наоборот, с марта всё меньше жителей заражаются ветряной оспой.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2025 года в России выросла заболеваемость ветрянкой. По данным «Известий», на Ямале, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, уровень заболеваемости увеличился на 67%, а в Башкирии — более чем вдвое. Также резкий скачок заболеваемости зафиксировали в Республике Алтай, в Воронежской и Оренбургской областях. Отмечается, что взрослые стали болеть ветряной оспой на 28% чаще. 

О текущей ситуации по заболеваемости ветрянкой в Удмуртии «Сусанину» рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. За 9 месяцев 2025 года в республике 8 403 человека заразились ветряной оспой, показатель заболеваемости составил 585,7 на 100 тыс. населения. 

Большинство пациентов подхватили болезнь в марте — 1424 человека. С того момента в Удмуртии наблюдают снижение заболеваемости ветрянкой в 5,1 раза. В сентябре в регионе инфекцией заразились 275 человек. 

97,2% от общего числа заболевших ветрянкой составляют дети — 8169. Чаще всего вирусом заражаются дети в возрасте от 3 до 6 лет. 

Чтобы предотвратить возникновение и распространения ветрянки, управление Роспотребнадзора по Удмуртии выдало в адрес хозяйствующих субъектов 113 предписаний о проведении дополнительных профилактических мероприятий. 

