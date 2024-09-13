Новый анализатор для пренатального скрининга появился в 1 РКБ в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Первой республиканской клинической больнице в Ижевске появился новый анализатор для пренатального скрининга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Анализ будут брать у женщин, которые находятся на 11-14 неделе беременности. Он поможет рассчитать риски хромосомных аномалий у малыша, задержки роста, преэклампсию.

Также благодаря прибору врачи смогут определять пациенток, которые относятся к группе риска.

В год данное исследование смогут проходить около 12 тыс. женщин.