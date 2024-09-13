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Новый анализатор для пренатального скрининга появился в 1 РКБ в Ижевске

11:30, 13 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
Новый анализатор для пренатального скрининга появился в 1 РКБ в Ижевске
11:30, 13 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
172
0
#Удмуртия\n#беременность\n#дети\n#1 РКБ
Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии
172
0

Он позволит определять риск хромосомных аномалий у малыша, задержку роста.

Ижевск. Удмуртия. В Первой республиканской клинической больнице в Ижевске появился новый анализатор для пренатального скрининга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Анализ будут брать у женщин, которые находятся на 11-14 неделе беременности. Он поможет рассчитать риски хромосомных аномалий у малыша, задержки роста, преэклампсию.

Также благодаря прибору врачи смогут определять пациенток, которые относятся к группе риска.

В год данное исследование смогут проходить около 12 тыс. женщин. 

11:30, 13 сентября, 2024
Анна Торхова
Главный редактор
172
0
#Удмуртия\n#беременность\n#дети\n#1 РКБ