Михаил Мурашко: в этом сезоне в Удмуртии прогнозируем возможный рост заболеваемости гриппом

Ижевск. Удмуртия. В предстоящем эпидсезоне в Удмуртии, как и по всей стране, не исключен рост заболеваемости гриппом и другими вирусными инфекциями. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время своего рабочего визита в республику.

«Мы анализируем информацию от наших структур, Роспотребнадзора, и действительно не исключаем возможность роста заболеваемости гриппом в этом сезоне. Вакцина против гриппа уже поступает в регионы. В рамках сегодняшнего визита мы посетили амбулаторно-поликлинические подразделения, лично убедился – вакцина есть в каждом медицинском учреждении, в том числе детская. Поэтому необходимо своевременно начать прививаться», – подчеркнул Михаил Мурашко.

Министр напомнил, что сочетание вакцин против гриппа и коронавирусной инфекции вполне допустимо, и в преддверии сезона инфекционных заболеваний будет самой действенной мерой профилактики.

«На сегодняшний в России под медицинским наблюдением находятся около 450 тысяч больных коронавирусом. Анализируя ситуацию в ежедневном режиме, мы видим, что по-прежнему наиболее тяжело переносят заболевание пациенты, не имеющие прививок – к сожалению, такие еще есть, а также те, кто получал вакцину более 260 дней назад. У них развиваются тяжелые, подчас фатальные осложнения», – отметил глава федерального Минздрава.

Михаил Мурашко также напомнил о необходимости усиления мер личной безопасности с началом нового учебного года. «Дети вернулись в школы и увеличение коммуникации, активности, также может вызвать рост распространения инфекционных заболеваний. Убедительная просьба к родителям: отправляя ребенка в школу, обязательно осмотрите его, проверьте самочувствие. То же самое касается педагогов, принимающих детей. Ну и, конечно, необходимо соблюдать простые меры личной безопасности, о которых уже много раз говорилось ранее», – подчеркнул министр.

Напомним, 2 сентября руководитель Минздрава России побывал с рабочим визитом в Удмуртии. Михаил Мурашко и глава республики Александр Бречалов посетили ряд объектов здравоохранения региона, в том числе новую врачебную амбулаторию в деревне Хохряки под Ижевском. Михаил Мурашко отметил, что здесь «проделана большая работа по повышению доступности и качества оказания медицинских услуг». Александр Бречалов назвал это учреждение здравоохранения «образцовым объектом».

В числе таких объектов и поликлиника ижевской городской больницы №8, в которой также побывала московская делегация. Учреждение недавно переехало в новые отремонтированные помещения, здесь современная регистратура, разведены потоки пациентов, успешно применяются передовые информационные технологии.

Пообщавшись с персоналом поликлиники, Михаил Мурашко подчеркнул чрезвычайную важность качественной работы первичного звена здравоохранения.

«Врач первичного звена сегодня – это не только профессиональные знания и умения. Помимо них, медицинский работник должен обладать навыками корректного общения с пациентами, знать актуальные клинические рекомендации по лечению, правильно маршрутизировать пациента, уметь работать в медицинских информационных системах. От скорости и слаженности действий медиков, их внимательности к каждой мелочи зачастую зависит жизнь и здоровье пациента», – отметил министр.