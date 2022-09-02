Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Удмуртию с рабочим визитом

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртию 2 сентября приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Одним из объектов, который уже посетил министр, стала новая врачебная амбулатория в деревне Хохряки. Главе ведомства показали, как работает дневной стационар, каким образом делятся потоки пациентов, а также показали оборудование лаборатории.

«Амбулатория в Хохряках — это такой образцовый объект, все сделано по стандартам бережливых технологий, четко соблюдены правила маршрутизации, для пациентов и врачей созданы максимально комфортные и современные условия – большие широкие коридоры, уютные зоны ожидания, новейшее оборудование», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

На сегодняшний день медицинский пункт обслуживает около 6 тыс. местных жителей, штат полностью укомплектован специалистами.

«Такие районы, как Завьяловский, расположенные вокруг городов, всегда особенные, сложные. Несмотря на это, показатели, связанные со здравоохранением, здесь хорошие. Проделана большая работа по повышению доступности и качества оказания медицинских услуг», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Напомним, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Хохряках восстановили покрытие на улице Трактовой и улице Тепличной, которая ведет к амбулатории. В сутки по этим дорогам проходят свыше 2 тыс. единиц транспорта. На улице Тепличной также отремонтировали тротуар.