Две новые амбулатории начали работать в Завьяловском районе Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе открылись две амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что в разгар пандемии жители Ягула жаловались, что в старом ФАПе не хватает для всех места. Так как населенный пункт растёт, то фельдшерско-акушерского пункта площадью 80 кв. м уже не хватало. Такую же ситуацию наблюдали и в деревне Хохряки.

Жалобы были услышаны, и в 2021 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селах началось строительство.

В Ягуле открылась новая амбулатория, врачи которой будут обслуживать около 5 тыс. жителей села и соседних населенных пунктов.

В медучреждении уже проводится взрослый и детский прием, есть кабинет доврачебного консультирования, прививочный, процедурный и акушерский кабинеты, а также лаборатория.

«Территориально она находится в удобном месте, здесь есть всё для того, чтобы жителям было уютно и комфортно получать необходимую медицинскую помощь. Кроме лечения все желающие смогут пройти обычную и углубленную диспансеризацию», — поделилась исполняющая обязанности министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова.

Также уже работает и амбулатория в селе Хохряки. Ранее медучреждение находилось в помещении жилого дома, где было мало места как для врачей, так и для пациентов.

Сейчас в новой амбулатории есть кабинеты взрослого и детского приема, акушерский, прививочный, стоматологический, физио- и процедурный кабинеты и дневной стационар. Раньше все лабораторные исследования проводились только в Завьяловской районной больнице, а теперь тут появилась своя лаборатория.

Педиатр с участковой медсестрой, два врача-терапевта, две участковые медсестры, акушер, приезжий врач-акушер-гинеколог, стоматолог, лабораторный техник и процедурная медсестра будут обслуживать 4 тыс. человек.

«Население Завьяловского района постоянно растёт, поэтому стояла острая необходимость в строительстве этой амбулатории. Сейчас жители смогут получать ещё более качественную, а главное — своевременную медицинскую помощь на новейшем оборудовании. Это очень важно», — отметила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

На строительство амбулаторий Завьяловского района было выделено более 150 млн рублей. Сейчас в них есть современное оборудование и медучреждения полностью укомплектованы кадрами.

В планах на ближайшие 5 лет в разных районах Удмуртии открыть еще 7 врачебных амбулаторий и 7 ФАПов.