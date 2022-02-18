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С июня 2021 года в Удмуртии выполнили 66 операций по пересадке роговицы глаза

13:30, 18 февраля, 2022
Андрей Бирюков
С июня 2021 года в Удмуртии выполнили 66 операций по пересадке роговицы глаза
13:30, 18 февраля, 2022
Андрей Бирюков
366
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение
Фото: пресс-служба Минздрава УР
366
0

Раньше пациентам нужно было ехать в федеральные центры и ждать очередь 2-3 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сделали 66 операций по пересадке роговицы глаза — кератопластик. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Выполнение данной операции Республиканская офтальмологическая больница Удмуртии возобновила с июня 2021 года. За это время врачи выполнили 66 кератопластик. Отмечается, что ранее для проведения этой операции нужно было ехать в федеральные центры и вставать в очередь, которая могла растянуться на 2-3 года. Сейчас же всё делается в Ижевске по полису обязательного медицинского страхования.

Сложная микрохирургическая операция даёт пациентам с патологиями или травмами шанс на улучшение зрения. Суть работы состоит в частичной или полной замене поражённого участка донорским куском ткани.

По словам замглавврача РОКБ Елены Леоновой, вмешательство стало менее травматичным благодаря новой технике: «помимо проведения сквозной кератопластики, когда роговица замещается на всю ее глубину, мы начали
проводить послойные операции, пересаживая только отдельные слои
роговицы. Это делает вмешательство менее травматичным для пациента и
ускоряет заживление и восстановление», — сказала Леонова.

В 2021 году операции выполнили всем нуждающимся пациентам. В 2022 году учреждение принимает посетителей не только из Удмуртии, но и из других регионов.

Каждый год больница проводит около 7 тыс. оперативных вмешательств. Это стало возможно благодаря новому оборудованию, включая хирургические комбайны, аппараты для УЗИ, оптический томограф и лабораторию для диагностики биохимии крови. Стоимость всей техники превышает 18 млн рублей.

13:30, 18 февраля, 2022
Андрей Бирюков
366
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение