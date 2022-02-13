Более 43,5 тысячи жителей Удмуртии проходят лечение от коронавируса

Ижевск. Удмуртия. 167 жителей Удмуртии госпитализировали за последние сутки с подтвержденным коронавирусом. К утру 13 февраля в республике выявлено 2 778 новых случаев заражения ковидом, в числе заболевших 625 детей в возрасте до 14 лет, сообщает региональный оперативный штаб.

Среди больных ковидом произошло 6 летальных случаев. Скончались женщины 37, 69 и 84 лет. Мужчинам было 83, 87 и 91 год.

Всего на амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции находятся 42 480 человек, они переносят болезнь в легкой форме. Состояние 1 103 пациентов специализированных отделений оценивается как средне тяжелое, 249 инфицированных в тяжелом состоянии, из них 54 подключены к аппаратам ИВЛ.

864 человека выздоровели, их выписали.

Профилактические прививки поставили 688 918 жителей региона, 540 013 прошли полный курс вакцинации. На ревакцинации побывали 111 235 человек.