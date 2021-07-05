В Ижевске повторно обработают городские территории от клещей

Горожане выступили с просьбой еще раз очистить парк Кирова от кровососов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с июля началась повторная обработка территорий от клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По муниципальному контракту за сезон опрыскать кладбища от грызунов и насекомых нужно 3 раза. Первую обработку закончили в апреле, третья будет в сентябре.

Работы уже выполнены на Кенском, Южном, Северном, Нагорном кладбищах. Противоклещевая обработка на Хохряковском, Александровском и Западном кладбищах запланирована на 6 июля.

С 7 июля повторно обрабатывать от клещей начнут озелененные городские территории. В середине июля опрыскают парк Кирова. В нем уже 2 раза проходила акарицидная обработка, но из-за жалоб посетителей арендаторы еще раз проведут эту процедуру. По данным Роспотребнадзора, на 2 июля было зарегистрировано 103 случая укусов клещей в парке. Также запланированы работы и в парке Космонавтов.

На садоогородах обработка от клещей должна проходить регулярно за счет средств владельцев участков.

Также горожане могут сами позаботиться о своей безопасности. Закрытая одежда и специальные препараты значительно уменьшат шансы пострадать от укуса вредного кровососа.