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За последние сутки в Удмуртии выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

09:20, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
За последние сутки в Удмуртии выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
09:20, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
970
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение\n#вакцинация
Фото: unsplash.com
970
0

Среди заболевших есть 10 детей до 14 лет и 9 человек старше 65 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки выявили 90 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный Оперштаб на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Диагноз подтвердился у 38 жителей Ижевска, 16 жителей Глазова, 12 жителей Увинского района, 8 жителей Можги, 6 жителей Воткинска, 4 жителей Сарапула, 2 жителей Игринского района, по одному жителю — в Воткинском, Киясовском, Селтинском и Якшур-Бодьинском районах. 

Среди заболевших есть 10 детей до 14 лет и 9 человек старше 65 лет.

За сутки скончалось трое мужчин по 55, 66 и 70 лет. Выздоровели 42 человека. 

На 27 июня в Удмуртии зафиксировали 35 463 случай заболевания COVID-19, 482 человека скончались, а 32 061 — выздоровели. 82 пациента находятся в тяжёлом состоянии.

Кроме того, вакцинацию прошли 169 431 жителей республики. 131 888 из них получил второй компонент. 

Напомним, что накануне, 26 июня, в Удмуртии закончилась вакцина. Процесс прививания приостановили до понедельника, 28 июня.

09:20, 27 июня, 2021
Андрей Бирюков
970
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#здравоохранение\n#вакцинация