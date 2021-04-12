71 новый случай коронавируса выявили в Удмуртии, три человека скончались

Выздоровели 76 человек.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб в группе в «ВКонтакте», среди заболевших 43 жителя Ижевска, 11 – Игринского района, 8 – Увинского, 3 – Дебесского, по два случая – в Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, по одному – в Алнашском и Завьяловском районах.

76 человек выздоровели, их выписали.

3 пациента скончались. Женщинам было 62 и 93 года, мужчине - 71 год.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 31 662 случая заражения ковидом. 28 196 человек выздоровели, 399 – скончались.