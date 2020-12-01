В Удмуртии на четверть снизилось число заразившихся ВИЧ-инфекцией

С начала года выявили 751 случай.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала года выявили 751 случай заражения ВИЧ-инфекцией. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, это на 25,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

83,2% заразившихся в 2020 году – люди старше 30 лет. Чаще всего – в 55,4% случаев – заражение происходит половым путем.

Всего в регионе зарегистрировано 13 288 заболевших.

«Показатель пораженности составил 537,1 на 100 тысяч населения, что на 28,2 % и 21,3 % ниже, чем в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе», – отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В Ижевске традиционно организован пункт анонимного тестирования на ВИЧ-инфекцию. Всех желающих ждут в ТРЦ «Петровский» с 16:00 до 19:00.