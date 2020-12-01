Коронавирусная статистика в Удмуртии: за сутки выявили 176 новых случаев, 3 пациента скончались

Врачи выписали 104 выздоровевших.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 1 декабря, в Удмуртии выявили 176 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших – 96 жителей Ижевска. Кроме того, диагноз подтвердился у 11 жителей Завьяловского района, 8 жителей Воткинска, 7 жителей Увинского района, 5 жителей Можги, 5 жителей Граховского района, 5 жителей Селтинского района, 5 жителей Юкаменского района, 4 жителей Глазова, 4 жителей Ярского района, 4 жителей Кезского района, 4 жителей Алнашского района.

По 3 случая зарегистрировали в Игринском и Можгинском районах, по 2 – в Сарапуле, Балезинском, Каракулинском, Шарканском и Якшур-Бодьинском районах, по одному – в Дебесском и Кизнерском районах.

За минувшие сутки скончались трое пациентов с подтвержденным Covid-19. Мужчинам было 56 и 79 лет, женщине – 66 лет.

Врачи выписали 104 выздоровевших. Лечение продолжают 2 667 человек. Состояние 183 из них оценивается как тяжелое.