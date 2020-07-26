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В Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом

09:15, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
В Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом
09:15, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
225
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: Pexels
225
0

Врачи выписали 18 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро воскресенья, 26 июля, в Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

«Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Дебесском, Каракулинском районах и Глазове», – говорится в сообщении.

Врачи выписали еще 18 выздоровевших пациентов.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 2 279 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 722 пациента выздоровели, 43 – скончались. В настоящее время 13 заразившихся находятся в тяжелом состоянии.

09:15, 26 июля, 2020
Ксения Чернова
225
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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