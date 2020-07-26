Врачи выписали 18 выздоровевших пациентов.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро воскресенья, 26 июля, в Удмуртии выявили еще 25 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети Вконтакте.

«Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 5 жителей Завьяловского района, по одному случаю зарегистрировано в Дебесском, Каракулинском районах и Глазове», – говорится в сообщении.

Врачи выписали еще 18 выздоровевших пациентов.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 2 279 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 1 722 пациента выздоровели, 43 – скончались. В настоящее время 13 заразившихся находятся в тяжелом состоянии.