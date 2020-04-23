Глава Удмуртии: среди заболевших коронавирусом Удмуртии – трое работников «Ижевского механического завода»

По данному факту проводится эпидрасследование.

Ижевск. Удмуртия. Трое сотрудников «Ижевского механического завода» заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом в своем прямом эфире сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Выявлены три случая заболевания среди работников акционерного общества «Ижевский механический завод». По данным фактам управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике проводится эпидемиологическое расследование», – отметил руководитель региона.

По его словам, на предприятии проводится противоэпидемические мероприятия. Коллектив цеха, где работали заболевшие, отправлен на карантин. Уже известно, что первым заразился сотрудник, который пообщался с сестрой, живущей в Алнашах. Напомним, Алнашский район ранее был закрыт на карантин из-за распространения коронавируса.

«Мы вводим дополнительные действия. Я допускаю и такое решение, если будет хотя бы намек на возникновение очага на предприятии», – прокомментировал Бречалов просьбу интернет-пользователей закрыть завод на карантин.

Всего по состоянию на 23 апреля в Удмуртии зарегистрировано 178 случаев заражения, 19 выздоровели, 4 скончались. 118 больных выявлено в Ижевске.