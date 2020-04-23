Еще один больной коронавирусом скончался в Удмуртии

На 23 в Удмуртии зарегистрировано 10 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался еще 1 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в прямом эфире глава Удмуртии Александр Бречалов.

Общее количество умерших пациентов достигло четырех человек.

«4 человека, у которых была диагностирована новая коронавирусная инфекция, скончались в результате сопутствующих тяжелых хронических заболеваний. Трое из них – старше 60 лет, еще один человек 59 лет», – сказал Бречалов.

23 апреля также стало известно еще о 10 новых случаях заболевания.

1 пациента в четверг выписали. Всего на сегодняшний день в республике 178 заболевших.