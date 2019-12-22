26 автомобилей для доставки пенсионеров в поликлиники появились в Удмуртии

Для помощи пожилым создали «мобильные бригады».

Ижевск. Удмуртия. 26 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, живущих в сельской местности, в медучреждения появились в Удмуртии в этом году. Машины, которые приобрели в рамках федерального проекта «Старшее поколение», – одного из направлений нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, есть в каждом районе.

В республике принято «Положение о порядке доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации», заключено межведомственное соглашение между Минздравом Удмуртской Республики и региональным министерством социальной политики и труда. Сотрудники комплексных центров социального обслуживания составили списки пожилых граждан, нуждающихся в доставке в медицинские организации для участия в диспансеризации и дополнительных обследованиях.

Для помощи пожилым создали «мобильные бригады». Тем, кто нуждается в помощи, необходимо обратиться в центр социального обслуживания или медицинский пункт по месту жительства. Если гражданин находится в списках лиц, подлежащих прохождению диспансеризации или профилактических осмотров, то его включат в график доставки.

Выезды осуществляются в сопровождении фельдшера ФАПа и соцработника. С момента начала работы по было осуществлено более 800 выездов, 4 423 человека доставлены в медицинские организации.