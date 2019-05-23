play
pause
  • $ 64.61 ↑
  • € 72.32 ↑

Около 300 детей в Удмуртии нуждаются в паллиативной помощи

16:50, 23 мая, 2019
Дарья Саушина
16:50, 23 мая, 2019
Дарья Саушина
538
0
#медицина\n#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: bigtoysclub.net
538
0

Список постоянно корректируется, но количество детей с неизлечимыми заболеваниями остается практически неизменным.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи, состоит примерно из 300 человек. Об этом журналистам рассказал заведующий отделением детского паллиативного отделения РДКБ Сергей Тетерин. По его словам, список несовершеннолетних постоянно меняется, но количество остается практически одинаковым.

С недавнего времени на базе хосписа начала работать выездная служба. Специалисты отправляются в районы, где рассказывают коллегам, работникам социальной сферы и родственникам неизлечимо больных детей о паллиативной помощи. Если при осмотре выявляется необходимость в госпитализации ребенка, то его перевозят в стационар в Ижевске, рассчитанный на 10 койко-мест.

В Минздраве Удмуртской Республики отмечают, что сроки пребывания в отделении определяются индивидуально. Здесь оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Сотрудники хосписа учат родственников ухаживать за тяжелобольными детьми.

Посещения пациентов родителями свободное. Родные находятся с ребенком столько, сколько считают нужным, хоть круглосуточно. Для них в палатах предусмотрены отдельные кровати, трехразовое бесплатное питание. При этом платных услуг в отделении не оказывают.

С 1 июня в Удмуртии стартует социальный марафон «Жизнь» в поддержку развития хосписов. В его программе выставки в «Галерее» и Музее изо, концерт хоровой духовной музыки в Михаило-Архангельском кафедральном соборе и ряд других мероприятий.

Жизнь и ее продолжение

В нашей группе ВКонтакте 350 участников, но активно помогают человек 15, - рассказывает одна из активисток группы, Светлана. - В основном мы занимаемся поддержкой семей с больными детьми - куда-то свозить, купить продукты, помочь с бытовыми вопросами. Ищем и привлекаем спонсорскую помощь на какое-то дорогостоящее оборудование.

16:50, 23 мая, 2019
Дарья Саушина
538
0
#медицина\n#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
МирТесен

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Невменяемый житель Ижевска надругался над школьницей и беременной женщиной

15:00, 18 мая, 2019
6056

Летевший из Москвы в Ижевск самолет вынужденно сел в Нижнекамске

4837
20:35, 23 мая, 2019

В инженерно-саперный полк в Удмуртии поступила новая техника

3175
10:00, 19 мая, 2019

Заморозки ожидаются в Удмуртии ночью и утром 19 мая

2395
14:00, 18 мая, 2019

20 мая в Удмуртии ожидаются заморозки

2380
14:00, 19 мая, 2019

Житель Якутии спас медвежонка от стаи собак

18:00, 18 мая, 2019
5387

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом «пьяном» мальчике в Балашихе

1469
12:44, 21 мая, 2019

В Иркутске осудили контрактника за взрыв в военной части

1149
16:46, 20 мая, 2019

МВД раскрыло сеть клиник с лжедокторами, обманувших 11 тыс пациентов

940
12:03, 21 мая, 2019

В Москве задержали женщину, которая бросила свою 2-летнюю дочь в поликлинике

819
15:32, 18 мая, 2019

Мальчик из России погиб от отравления в египетском отеле

16:32, 21 мая, 2019
2751

Участница британской группы «Spice Girls» потеряла зрение

1692
14:00, 19 мая, 2019

Смартфоны Huawei отключат от Android

1542
09:35, 20 мая, 2019

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после скандального видео

1211
15:56, 18 мая, 2019

Победителем «Евровидения-2019» стал представитель Нидерландов

1111
10:00, 19 мая, 2019