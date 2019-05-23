Около 300 детей в Удмуртии нуждаются в паллиативной помощи

Список постоянно корректируется, но количество детей с неизлечимыми заболеваниями остается практически неизменным.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии реестр детей, нуждающихся в паллиативной помощи, состоит примерно из 300 человек. Об этом журналистам рассказал заведующий отделением детского паллиативного отделения РДКБ Сергей Тетерин. По его словам, список несовершеннолетних постоянно меняется, но количество остается практически одинаковым.

С недавнего времени на базе хосписа начала работать выездная служба. Специалисты отправляются в районы, где рассказывают коллегам, работникам социальной сферы и родственникам неизлечимо больных детей о паллиативной помощи. Если при осмотре выявляется необходимость в госпитализации ребенка, то его перевозят в стационар в Ижевске, рассчитанный на 10 койко-мест.

В Минздраве Удмуртской Республики отмечают, что сроки пребывания в отделении определяются индивидуально. Здесь оказывают не только медицинскую, но и психологическую помощь. Сотрудники хосписа учат родственников ухаживать за тяжелобольными детьми.

Посещения пациентов родителями свободное. Родные находятся с ребенком столько, сколько считают нужным, хоть круглосуточно. Для них в палатах предусмотрены отдельные кровати, трехразовое бесплатное питание. При этом платных услуг в отделении не оказывают.

С 1 июня в Удмуртии стартует социальный марафон «Жизнь» в поддержку развития хосписов. В его программе выставки в «Галерее» и Музее изо, концерт хоровой духовной музыки в Михаило-Архангельском кафедральном соборе и ряд других мероприятий.