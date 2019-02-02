Рост заболеваемости ОРВИ отметили в Ижевске

На конец января в городе на карантин по простудным заболеваниям были закрыты 24 класса и 6 групп в детских садах.
Ижевск. Удмуртия. Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Ижевске последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба администрации города, ситуация с простудой и гриппом характерна для сезона. Эпидпорог превышен незначительно, но в последнюю неделю января отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Юлия Бушмакина.
По данным муниципалитета, по состоянию на 30 января в городе были закрыты на карантин 24 класса и 6 групп в детских садах.
Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи
Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.