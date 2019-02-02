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Рост заболеваемости ОРВИ отметили в Ижевске

11:11, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
11:11, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
145
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#грипп
Фото: zmones.lt
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На конец января в городе на карантин по простудным заболеваниям были закрыты 24 класса и 6 групп в детских садах.

Ижевск. Удмуртия. Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Ижевске последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба администрации города, ситуация с простудой и гриппом характерна для сезона. Эпидпорог превышен незначительно, но в последнюю неделю января отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Юлия Бушмакина.

По данным муниципалитета, по состоянию на 30 января в городе были закрыты на карантин 24 класса и 6 групп в детских садах.

Сусанин / Гирлянды из чеснока - Статьи

Как не "подхватить" грипп, как его распознать и что делать, если всё же болезнь вас настигла, "Сусанину" рассказала врач Республиканской клинической инфекционной больницы Ирина Бастрикова. Грипп - это острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и поражающее верхние дыхательные пути. Причины Грипп вызывают вирусы трех типов - А, B и C.

11:11, 02 февраля, 2019
Дарья Саушина
145
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#грипп

 

 

 


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