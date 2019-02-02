Рост заболеваемости ОРВИ отметили в Ижевске

На конец января в городе на карантин по простудным заболеваниям были закрыты 24 класса и 6 групп в детских садах.

Ижевск. Удмуртия. Рост заболеваемости ОРВИ отмечен в Ижевске последнюю неделю. Как сообщает пресс-служба администрации города, ситуация с простудой и гриппом характерна для сезона. Эпидпорог превышен незначительно, но в последнюю неделю января отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Юлия Бушмакина.

По данным муниципалитета, по состоянию на 30 января в городе были закрыты на карантин 24 класса и 6 групп в детских садах.