Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину

Александр Бречалов встретился с жителями Симонихи и узнал, как им можно помочь.

Поселок Симониха. Удмуртия. О проблемах жителей поселка Симониха страна узнала в понедельник, 3 апреля, после того, как сарапульский активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Серебренников рассказал Владимиру Путину о том, что обитателей этого населенного пункта забыли переселить из зоны подтопления и вот уже несколько лет они существуют в нечеловеческих условиях, без воды, больницы и магазина. Люди писали о своих проблемах в разные инстанции, но в их судьбе практически ничего не менялось.

Возможно, что предстоящие выходные станут последними, когда несколько десятков обитателей забытого и полуразрушенного барачного поселка будут чувствовать себя брошенными и отрезанными от всего света рекой Кама и непролазной, раскисшей в апрельской грязи, дорогой.





Попали в зону

Симониху начали строить и заселять в 60-х годах прошлого века. Тогда здесь работал филиал нижегородского судоремонтного завода. В лучшие года население поселка насчитывало до 10 тыс. человек, работали свои школа и детский сад, было два магазина и даже пионерский лагерь с собственным прудом.

С началом строительства Нижнекамской гидроэлектростанции территорию Симонихи объявили зоной подтопления и начали расселение людей. Большинство жителей получили новые квартиры, а 109 человек оказались забытыми. По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексея Серебреникова, эти люди по разным причинам потеряли свои документы о прописке в муниципальных бараках. Чтобы власти Сарапула могли их переселить в маневренный фонд, людям надо в суде восстановить свою регистрацию, но пока сделать это смог лишь один местный житель.

«Они сдавали воду питьевую из колодцев на проведение анализа, Роспотребнадзор признал эту воду непригодной для питья, а больше у них негде воду брать. Они ее отстаивают, потом как-то употребляют. Продукты они запасают заранее, на месяц - на два. Там фельдшерско-акушерского пункта нет, там ничего нет, ни магазина, ни медицинского пункта, нет пожарных», - рассказывает Серебренников.

Большая машина

Встречать вездеход «КАМАЗ» с делегацией правительства Удмуртии и журналистами пришли почти все постоянные жители Симонихи. Это около 40 человек, которые не могут выехать отсюда из-за старости или отсутствия денег на съемное жилье в Сарапуле. Молодые люди поселок давно покинули, хоть и до сих пор прописаны здесь. Большинство отправились на соседний берег – работать в городе и снимать жилье.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов, приехавший в Симониху на третий день после своего назначения на этот пост, побывал в квартирах людей и увидел, в каких условиях они живут. Руководитель региона рассказал людям, что решение их проблемы нужно начать с восстановления прописки. В этом людям помогут юристы, которые будут работать в Симонихе по договоренности с властями республики и района.

«Проще всего забросать камни в огород главы муниципалитета, главы региона, и я сегодня уже слышал комментарии, но в целом все равно в любом случае люди правы, поэтому правовую помощь мы окажем, таким образом, чтобы все, кто прописан, получили правоустанавливающие документы», - пояснил Бречалов.

Кроме того, в ближайшие дни начнут решаться насущные бытовые вопросы поселка, большинство обитателей которого по нескольку лет не получают качественной медицинской помощи.

«Коллеги, кто отвечает за здравоохранение и за МЧС, уже определились, что на следующей неделе приедут, поставят палатку МЧС и там будут принимать граждан. То есть, вопрос с медицинским текущим обслуживанием мы решим, по крайней мере, на следующей неделе у кого там с заболеваниями есть проблемы, я дал соответствующее указание, что нужно не дожидаться вызовов в скорую, а если сложности, то госпитализировать и перевозить сразу в Сарапул. Это первое. Наладим поставку продуктов <…> ни одна единица продукции не должна быть дороже рынка ни в коем случае, а лучше сделать еще и дешевле», - сказал Александр Бречалов.

Врио главы Удмуртии побывал в полуразрушенном поселке, о котором рассказали Путину Поселок Симониха. Удмуртия. О проблемах жителей поселка Симониха страна узнала в понедельник, 3 апреля, после того, как сарапульский активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Алексей Серебренников рассказал Владимиру Путину о том, что обитателей этого населенного пункта забыли переселить из зоны подтопления и вот уже несколько лет они существуют в нечеловеческих условиях, без воды, больницы и магазина.

Программа взаимопомощи

После поездки в Симониху и встречи с местными жителями Александр Бречалов провел совещание в администрации Сарапула с властями района, представителями МВД и МЧС, а также с членами правительства. По словам Бречалова, он часто и много ездит по стране, но впервые столкнулся с такой безысходностью, как в сарапульском поселке.

«Я первый раз за долгое время услышал: «Почему хлеба не привез?». Без комментариев», - сказал врио, напомнив чиновникам, что они получают «неплохую заплату за свою работу» и давно могли бы решить хотя бы проблему с продовольствием в Симонихе.

Врио главы Удмуртии попросил коллег на связывать решение всех вопросов с переселением жителей Симонихи с отсутствием финансов и завершением федеральной программы расселения ветхого жилья. Руководитель региона предложил «расширять горизонт поиска не только средств, но и возможностей» и разработать собственную региональную программу по ликвидации ветхого жилья.

«У нас возможности есть, я вам говорю точно. Мы будем работать над своей программой и будем находить решения, чтобы людей переселять. Сразу оговорюсь, что это не факт, что может быть все бесплатно. Где-то какие-то решения, например, между ипотекой и значит программой федеральной, возможно мы будем находить. Конечно, проблему эту надо решать», - пояснил Александр Бречалов.



