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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На установку скамеек, вазонов и урн на улице Ленина в Ижевске направят почти 5 млн рублей

14:31, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На установку скамеек, вазонов и урн на улице Ленина в Ижевске направят почти 5 млн рублей
14:31, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда
Источник фото: zakupki.gov.ru
117
0

Элементы благоустройства должны появиться до конца мая.

Ижевск. Удмуртия. 4,9 млн рублей выделено на установку вдоль улицы Ленина в Ижевске вазонов, скамеек и урн. Сейчас идёт поиск подрядчика на исполнение контракта. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. 

Если конкурс пройдёт успешно, то подрядчику предстоит установить элементы благоустройства до 31 мая. Всего должно появиться 6 скамеек, 26 вазонов с дренажными отверстиями и семь урн. 

Заявки от компаний принимаются до 31 марта 2025 года.

Напомним, в 2024 году прошла реконструкция улицы Ленина

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14:31, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда