Элементы благоустройства должны появиться до конца мая.
Ижевск. Удмуртия. 4,9 млн рублей выделено на установку вдоль улицы Ленина в Ижевске вазонов, скамеек и урн. Сейчас идёт поиск подрядчика на исполнение контракта. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Если конкурс пройдёт успешно, то подрядчику предстоит установить элементы благоустройства до 31 мая. Всего должно появиться 6 скамеек, 26 вазонов с дренажными отверстиями и семь урн.
Заявки от компаний принимаются до 31 марта 2025 года.
Напомним, в 2024 году прошла реконструкция улицы Ленина.
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