Ижевск. Удмуртия. 4,9 млн рублей выделено на установку вдоль улицы Ленина в Ижевске вазонов, скамеек и урн. Сейчас идёт поиск подрядчика на исполнение контракта. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Если конкурс пройдёт успешно, то подрядчику предстоит установить элементы благоустройства до 31 мая. Всего должно появиться 6 скамеек, 26 вазонов с дренажными отверстиями и семь урн.

Заявки от компаний принимаются до 31 марта 2025 года.

Напомним, в 2024 году прошла реконструкция улицы Ленина.