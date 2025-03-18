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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С 18 марта общественники начнут проверять качество ямочного ремонта в Ижевске

09:40, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С 18 марта общественники начнут проверять качество ямочного ремонта в Ижевске
09:40, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
104
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Члены Общественной палаты города уже имеют опыт подобной работы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске члены Общественной палаты займутся проверкой качества выполнения ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участие общественников в проверке инициировал глава города Дмитрий Чистяков в ходе рабочей встречи 17 марта.
«Такие рейды помогают подрядчикам выявлять и устранять недочеты, если они есть. А также максимально учесть пожелания жителей», — подчеркнул Чистяков.

Общественная палата Ижевска имеет большой опыт в подобной работе. Как сообщил председатель Александр Бадица, члены рабочей группы ежегодно проверяют качество ремонта дорог и тротуаров в рамках нацпроектов и программы «Пешеходный Ижевск». В приемке объектов также участвуют представители маломобильных групп населения, оценивая доступность городской среды.

Первый рейд по проверке ямочного ремонта пройдёт 18 марта.

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09:40, 18 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
104
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт