Ижевск. Удмуртия. В Ижевске члены Общественной палаты займутся проверкой качества выполнения ямочного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Участие общественников в проверке инициировал глава города Дмитрий Чистяков в ходе рабочей встречи 17 марта.

«Такие рейды помогают подрядчикам выявлять и устранять недочеты, если они есть. А также максимально учесть пожелания жителей», — подчеркнул Чистяков.

Общественная палата Ижевска имеет большой опыт в подобной работе. Как сообщил председатель Александр Бадица, члены рабочей группы ежегодно проверяют качество ремонта дорог и тротуаров в рамках нацпроектов и программы «Пешеходный Ижевск». В приемке объектов также участвуют представители маломобильных групп населения, оценивая доступность городской среды.

Первый рейд по проверке ямочного ремонта пройдёт 18 марта.