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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На ремонт канализационных насосных станций в Ижевске готовы были выделить 2,4 млн рублей

17:00, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
На ремонт канализационных насосных станций в Ижевске готовы были выделить 2,4 млн рублей
17:00, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Ижевск\n#канализация
Источник фото: ИА «Сусанин»
146
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В ходе открытого конкурса победил подрядчик с предложением в 834 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили подрядчика на ремонт и техническое обслуживание очистных сооружений ливневых вод и канализационных насосных станций в 2025 году. Соответствующий аукцион завершился на портале госзакупок.

В ходе работ нужно будет заняться ремонтом следующих объектов:

- очистные сооружения на Набережной имени Зодчего Дудина, на участке от плотины до монумента «Навеки с Россией»;

- канализационная насосная станция (КНС) с восточной стороны дома по ул. Партизанской, 22;

- КНС в 30 м с западной стороны дома по ул. Красноармейской, 61;

- КНС в 15 м с северо-западной стороны от перекрестка улиц Чугуевского и Карла Маркса;

- КНС с западной стороны дома по ул. Челюскина, 148.

Цель проведения работ: своевременный ремонт и техническое обслуживание очистных сооружений ливневых вод, канализационных насосных станций в целях охраны водного объекта от загрязнённого поверхностного стока.

Заказчиком выступало МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Начальная стоимость лота была равна 2,4 млн рублей. Неназванный подрядчик вызвался провести работы за 833 561 рублей 90 копеек.

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17:00, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
146
0
#Ижевск\n#канализация