Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили подрядчика на ремонт и техническое обслуживание очистных сооружений ливневых вод и канализационных насосных станций в 2025 году. Соответствующий аукцион завершился на портале госзакупок.

В ходе работ нужно будет заняться ремонтом следующих объектов:

- очистные сооружения на Набережной имени Зодчего Дудина, на участке от плотины до монумента «Навеки с Россией»;

- канализационная насосная станция (КНС) с восточной стороны дома по ул. Партизанской, 22;

- КНС в 30 м с западной стороны дома по ул. Красноармейской, 61;

- КНС в 15 м с северо-западной стороны от перекрестка улиц Чугуевского и Карла Маркса;

- КНС с западной стороны дома по ул. Челюскина, 148.

Цель проведения работ: своевременный ремонт и техническое обслуживание очистных сооружений ливневых вод, канализационных насосных станций в целях охраны водного объекта от загрязнённого поверхностного стока.

Заказчиком выступало МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Начальная стоимость лота была равна 2,4 млн рублей. Неназванный подрядчик вызвался провести работы за 833 561 рублей 90 копеек.