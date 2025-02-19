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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Большинство дорог и фасадов центра Воткинска должны привести в нормативное состояние за три года

12:00, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Большинство дорог и фасадов центра Воткинска должны привести в нормативное состояние за три года
12:00, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Воткинск\n#ремонт дорог\n#благоустройство\n#городская среда
Источник фото: ИА "Сусанин"
32
0

Такую задачу муниципальным властям поставил глава Удмуртии.

Воткинск. Удмуртия. Три года дал глава Удмуртии Александр Бречалов Воткинску на приведение в нормативное состояние большинства дорог и фасадов в центральном квартале. Такая задача была поставлена главе города Алексею Заметаеву в ходе рабочей встречи, передаёт портал udmurt.ru.

«Важно, чтобы мы в трёхлетку 2025-2027 год до 85% довели как минимум нормативное состояние дорог, отремонтировали все тротуары и фасады в центральном квартале. В Глазове мы уже начали включать. Опыт смотрите, но уже начинайте прорабатывать этот вопрос», — сказал Бречалов.

Он напомнил, что перед Воткинском в 2025 году стоит серьёзный вызов — возможный туристический бум, связанный со 185-летием со дня рождения самого известного воткинца — композитора Петра Ильича Чайковского.

12:00, 19 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
32
0
#Воткинск\n#ремонт дорог\n#благоустройство\n#городская среда