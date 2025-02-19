Воткинск. Удмуртия. Три года дал глава Удмуртии Александр Бречалов Воткинску на приведение в нормативное состояние большинства дорог и фасадов в центральном квартале. Такая задача была поставлена главе города Алексею Заметаеву в ходе рабочей встречи, передаёт портал udmurt.ru.

«Важно, чтобы мы в трёхлетку 2025-2027 год до 85% довели как минимум нормативное состояние дорог, отремонтировали все тротуары и фасады в центральном квартале. В Глазове мы уже начали включать. Опыт смотрите, но уже начинайте прорабатывать этот вопрос», — сказал Бречалов.

Он напомнил, что перед Воткинском в 2025 году стоит серьёзный вызов — возможный туристический бум, связанный со 185-летием со дня рождения самого известного воткинца — композитора Петра Ильича Чайковского.