Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запланировано благоустройство сквера «Зелёная пристань» (Базарный сквер) в Ленинском районе на Заречном шоссе. Идёт поиск подрядчика на воплощение проекта в жизнь. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 581 тысячу рублей. Заявки на участие в конкурсе от организаций принимаются до 24 февраля. Подрядчику предстоит благоустроить территорию до 10 июня.

Сквер находится у школы №89 (Заречное шоссе, 37). В 2020-2022 годах здесь выполнили благоустройство по программе инициативного бюджетирования. На участке выровняли поверхность земли, вырубили аварийные и высадили 20 новых.

Сквер поделён на несколько зон: для детей установили качели, для спортсменов — тренажеры и турники, а для спокойного отдыха появились скамейки и пешеходные дорожки. Также появились декоративные элементы.

В 2025 году благоустройство «Зелёной пристани» продолжится.