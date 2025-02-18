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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске продолжится благоустройство сквера «Зелёная пристань» на Заречном шоссе

12:20, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске продолжится благоустройство сквера «Зелёная пристань» на Заречном шоссе
12:20, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
83
0

Работы должны завершиться до 10 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запланировано благоустройство сквера «Зелёная пристань» (Базарный сквер) в Ленинском районе на Заречном шоссе. Идёт поиск подрядчика на воплощение проекта в жизнь. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 581 тысячу рублей. Заявки на участие в конкурсе от организаций принимаются до 24 февраля. Подрядчику предстоит благоустроить территорию до 10 июня.

Сквер находится у школы №89 (Заречное шоссе, 37). В 2020-2022 годах здесь выполнили благоустройство по программе инициативного бюджетирования. На участке выровняли поверхность земли, вырубили аварийные и высадили 20 новых.

Сквер поделён на несколько зон: для детей установили качели, для спортсменов — тренажеры и турники, а для спокойного отдыха появились скамейки и пешеходные дорожки. Также появились декоративные элементы.

В 2025 году благоустройство «Зелёной пристани» продолжится.

12:20, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство