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На капремонт фасада архива Росреестра в Ижевске выделено более 17 млн рублей

12:45, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На капремонт фасада архива Росреестра в Ижевске выделено более 17 млн рублей
12:45, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#городская среда
Источник фото: Яндекс Карты
81
0

Здание скроют вентфасадом. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется отремонтировать фасад здания архива регионального управления Росреестра, который находится по адресу: улица Пушкинская, 120а. Соответствующий аукцион размещён на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта составляет 17 млн 464 тыс. рублей.  Ремонт фасада по контракту должен совершиться до 30 сентября 2025 года. Планируется обустройство вентфасада из керамогранитных плит, ремонт пешеходных дорожек. На окнах установят жалюзийные решётки. 

12:45, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#городская среда